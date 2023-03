Lgbt: Mirabelli, 'destra vuole colpire diritti, tema non è gestazione per altri'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Con i provvedimenti che impediscono il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali la destra al governo si assume la responsabilità di privare quei bambini del diritto a essere tutelati da entrambi i genitori. La destra, ancora una volta, mette la scelta ideologica di penalizzare il mondo lgbtq davanti all’interesse dei bambini". Lo scrive in un post su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd.

"Il tema non è, come la propaganda meloniana vuole far credere, la gestazione per altri che è proibita in Italia e in Europa, ma, ancora una volta, colpire i diritti delle persone omosessuali a costo di privare i minori di tutele fondamentali. Fortunatamente la società italiana è molto più avanti di chi la rappresenta al governo".