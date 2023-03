Lgbt: Moretti (Pd), 'nessun bimbo sia discriminato'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Nessun bambino può essere discriminato, i bambini nati in Europa hanno tutti gli stessi diritti. È esattamente come per lo ius soli: ogni bambino che nasce in Italia deve avere gli stessi diritti; non strumentalizziamo i bambini e andiamo avanti a sblo...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Nessun bambino può essere discriminato, i bambini nati in Europa hanno tutti gli stessi diritti. È esattamente come per lo ius soli: ogni bambino che nasce in Italia deve avere gli stessi diritti; non strumentalizziamo i bambini e andiamo avanti a sbloccare le adozione dei single e degli omosessuali". Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a L‘aria che Tira.

"La maternità surrogata richiede un dibattito e un confronto libero da ipocrisie e ideologie. La politica deve essere lungimirante e disciplinare situazioni già esistenti per prima cosa dando ai bambini tutti i diritti che spettano loro, per primo quello ad avere una famiglia. E di famiglie ce ne sono tante non solo quelle che vuole la destra. La patente di genitori la dà solo l’amore per i figli”.