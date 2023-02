Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Sono padre di 3 figli. Le parole di La Russa mi mettono tristezza e preoccupazione per il Paese. Come padre non vorrei mai avere un figlio copia di me stesso, ma una persona capace di pensare con libertà e coscienza, libera di amare. La diversità &egra...

(Adnkronos) – "Sono padre di 3 figli. Le parole di La Russa mi mettono tristezza e preoccupazione per il Paese. Come padre non vorrei mai avere un figlio copia di me stesso, ma una persona capace di pensare con libertà e coscienza, libera di amare. La diversità è un valore, non un limite". Così Dario Nardella del Pd, sindaco di Firenze, su twitter.