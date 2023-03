Lgbt: Schlein, 'dolore per scomparsa Salani, ci mancherà tantissimo'

Lgbt: Schlein, 'dolore per scomparsa Salani, ci mancherà tantissi...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Che dolore enorme la scomparsa di Lucy Salani. A 98 anni era la donna trans più longeva d’Italia, una delle poche sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in vita. Ci eravamo viste qualche mese fa, gli occhi sempre vivaci e pieni di luce. La forza con cui ha affrontato una vita intensa, di impegno, di resistenza, di testimonianza per la libertà. Mancherà tantissimo". Lo scrive in un post la segretaria del Pd, Elly Schlein.