Lgbt: Vaccari, 'su donne e gay La Russa non da seconda carica Stato, &eg...

Lgbt: Vaccari, 'su donne e gay La Russa non da seconda carica Stato, &eg...

Lgbt: Vaccari, 'su donne e gay La Russa non da seconda carica Stato, &eg...

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La Russa con il busto del duce in mano parla da ultras di partito su donne e gay dimenticando di essere il presidente del Senato. Parole insopportabili e deprecabili per la seconda carica dello Stato. Questo atteggiamento è un problema per la gestione democra...