Liana Orfei, chi è la cugina di Moira? Età, figli, malattia, vita privata, chi è il marito

Liana Orfei è la cugina della ben più famosa Moira, proprietaria del più famoso circo italiano. Ecco vita privata e pubblica di Liana Orfei

Liana Orfei è un’attrice italiana, nota soprattutto per appartenere alla famiglia più importante di circensi italiani, e per essere la cugina della compianta Moira. Vediamo la sua vita privata e pubblica, sempre in bilico tra il circo e le sue altre passioni.

Liana Orfei: chi è

Liana Orfei è nata il 6 gennaio del 1937 a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

La sua vita, e soprattutto la sua infanzia, sono sempre state caratterizzate dalla presenza del circo, luogo in cui è nata e dove ha potuto vivere le sue prime esperienze davanti a un pubblico, che l’anno poi portata a diventare attrice, cantante e ovviamente circense.

I suoi genitori erano i circensi Paride e Alba Furini, e i due hanno sempre incoraggiato Liana, insieme alla cugina Moira Orfei, a prendere parte agli spettacoli del circo Orfei.

Le due hanno infatti esordito ancora molto piccole (Liana aveva solo due anni) come clown all’interno del circo.

Liana Orfei: la malattia

Poco dopo il suo esordio, però, Liana ha dovuto rinunciare per qualche anno a esirbirsi durante gli spettacoli a cusa di una grave forma di polmonite che l’aveva molto debilitata.

Per alcuni anni i suoi genitori le hanno proibito di giocare, di allenarsi e di correte insieme ai suoi amici e parenti, così che non sudasse e che non rischiasse di ammalarsi di nuovo.

Solo raggiunti gli otto anni ha potuto ricominciare ad esibirsi, e da quel momento la sua carriera non si è più fermata.

Liana Orfei: vita privata

Liana Orfei si è sposata ancora molto giovane, nel 1959, con il giocoliere Angelo Piccinelli. Il matrimonio non era però felice, e i due si sono separati, per poi anche divorziare.

In seconde nozze, nel 1975, Liana ha poi sposato il manager Paolo Pristipino, con cui è tuttora insieme.

In nessuno dei due matrimoni ha avuto figli

Liana Orfei: la carriera

Alla sua carriera da artista circense, Liana ha anche accostato quella da attrice, sia teatrale che cinematografica, e quella da cantante.

Nel cinema ha lavorato accanto a registi estremamente importanti, quali Orson Welles, Dino Risi e Mario Monicelli. Aveva anche una piccola parte in “La Dolce Vita”, però la sua interpretazione non venna accreditata.

Ha recitato in moltissimi fil tra gli anni ’60 e ’70, spaziando in quasi tutti i generi. Ha inoltre bazzicato anche la televisione, dove ha preso parte ad alcuni sceneggiati.

Degna di nota anche la sua carriera teatrale, infati faceva parte della compagnia di Eduardo De Filippo.

Come cantante ha inciso diversi dischi per varie case discografiche, riscuotendo anche in questo campo un certo successo.