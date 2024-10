Libano, attacchi israeliani nella valle della Bekaa

Roma, 15 ott. (askanews) – Attacchi israeliani hanno colpito il villaggio di Douris, tre chilometri a sud-ovest della città di Baalbek, nella valle della Bekaa. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato lunedì che Israele continuerà a “colpire senza pietà Hezbollah” in Libano, il giorno dopo l’attacco più mortale del movimento filo-iraniano sul suolo israeliano in quasi un mese di escalation militare.

Netanyahu ha detto al suo alleato americano di prendere in considerazione l’idea di colpire l’esercito iraniano, non le infrastrutture petrolifere o nucleari, come rappresaglia per il lancio il 1 ottobre di circa 200 missili da parte di Teheran contro Israele, secondo il Washington Post.