Libano, attacco con drone israeliano in autostrada provoca un morto

Roma, 8 ago. (askanews) – Secondo il ministero della Salute, un attacco di un drone israeliano ha ucciso una persona, prendendo di mira un’auto sull’autostrada tra Sidone e Tiro, nel Libano meridionale.

“Mentre si svolgeva la riunione del Consiglio dei Ministri, ci sono stati attacchi israeliani contro cittadini libanesi ad Al-Masnaa e nella Bekaa.

Oggi vediamo che anche questo crimine è stato aggiunto alla lista di questo nemico”, ha denunciato Hassan Ezzeddine, deputato libanese di Hezbollah.

“Se questo dimostra qualcosa, è che questo governo, che era stato determinato e rapido nel prendere la decisione di garantire il monopolio delle armi, lo ha fatto senza prestare attenzione alle conseguenze di questa decisione e sotto l’effetto delle pressioni esercitate sia dai paesi arabi, dagli Stati Uniti e dall’Europa”, ha denunciato ancora, mentre nel governo è in corso la discussione per un piano di disarmo di Hezbollah.