Libano, bimba di 10 mesi morta dopo tre giorni di febbre alta per mancanza di medicinali

Il Libano è in piena crisi e così una bambina è morta a causa dell’assenza di un semplice medicinale per curare la febbre.

Una bimba di soli dieci mesi è morta in Libano a causa di una presunta assenza di medicinali. La notizia della morte di Juri Sayyied è avvenuta nell’ospedale di Beirut. Secondo le fonti sanitarie sarebbe morta per arresto cardiaco e insufficienza respiratoria.

Bimba morta in Libano, le parole dei genitori

I familiari della piccola deceduta avrebbero invece parlato di mancanza di medicinali nella struttura ospedaliera. Non sarebbe stato possibile trovare antipiretici in ospedale e nemmeno nella farmacie locali.

Bimba morta in Libano, la situazione del Paese

Il Libano sta affrontando un periodo veramente grave a causa di una crisi economica, come non la si vedeva da almeno un trentennio a questa parte. La situazione è complicata a tal punto che le autorità statale non riescono a sovvenzionare le importazioni dei beni di prima necessità.

Si tratta di medicine, carburante e altri beni fondamentali come le medicine.

Bimba morta in Libano, le difficoltà

Oltre al dissesto finanziario, secondo molti organi d’informazione internazionali mancherebbero anche acqua corrente e l’elettricità. Qualche giorno fa è stato intanto indetto uno sciopero delle farmacie come dissenso per la condotta del governo giudicato inadempiente a risolvere problemi gravi come la carenza di medicine. Come se non bastasse anche le strutture sanitarie stanno soffrendo enormemente questo problema dell’assenza di elettricità: la salute dei pazienti è a rischio.

A causa della scarsità di carburante la maggior parte delle pompe di benzina in Libano hanno chiuso già lo scorso mese di giugno.

Ad annunciarlo è stato il presidente dell’Associazione dei benzinai libanesi, Fadi Abu Shakra, citato dalle fonti d’informazione di Beirut.

