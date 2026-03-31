Libano, colpita zona a maggioranza cristiana vicino a Beirut

Mansourieh (Libano), 31 mar. (askanews) – Le immagini mostrano un ampio cratere e veicoli danneggiati vicino a Mansourieh, in Libano. Secondo l’Agenzia nazionale libanese di informazione (Ani), martedì un attacco aereo israeliano ha colpito senza preavviso una collina vicino a un parcheggio nei pressi di questo suburbio della periferia a nordest di Beirut, a maggioranza cristiana, che finora era stato risparmiato dalla guerra tra Hezbollah e Israele. Numerosi veicoli sono stati danneggiati nell’attacco, ma per ora secondo i media libanesi non si ha notizia di morti o feriti, e la dinamica dell’attacco resta poco chiara.