Libano, ecco il robottino dei caschi blu italiani anti-esplosivi

Shama (Libano), 9 mag. (askanews) – Una esercitazione dell’Italian Support Element (IT NSE) della base di Shama, nel Sud del Libano, dove sono presenti i caschi blu italiani di Unifil, effettuata con il robottino in grado di disinnescare o mettere in sicurezza da pacchi o contenitori sospetti. E’ questa una delle attività di competenza della logistica nella base di Shama.

Tra le altre attività anche quella per individuare le sostanze nocive grazie alle capacità CBRN (chimico biologico radiologico e nucleare).

Ed ancora: la sanità, i viveri, fino alla manutenzione dei mezzi. Oltre 530 movimenti effettuati solo negli ultimi mesi, 1.300 chilometri percorsi al giorno, 1.600 pasti al giorno forniti alla base di Shama.