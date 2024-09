Libano, famiglie in fuga di notte dopo l'ordine di evacuare Beirut

Roma, 28 set. (askanews) – Traffico intenso e ingorghi per tutta la notte intorno alla città di Beirut dopo la pesante offensiva lanciata da Israele contro la roccaforte di Hezbollah nel Sud e con principale obiettivo il suo leader Hassan Nasrallah.

Centinaia di famiglie sono fuggite dopo l’ordine di evacuazione arrivato dall’esercito israeliano, mettendosi in coda in auto in direzione Nord. Diverse dopo il principale attacco contro la Capitale, Hezbollah non ha fatto ancora alcun annuncio ma Israele e diversi media ipotizzano l’uccisione di Nasrallah.