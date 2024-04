Libano, Hezbollah: "Inevitabile risposta Iran ad attacco consolato"

Roma, 5 apr. (askanews) - Il leader di Hezbollah in Libano, Hassan Nasrallah, nel corso di un discorso alla tv di Stato nel giorno di Quds (Gerusalemme) ha messo in guardia che il suo movimento "non ha ancora utilizzato le sue armi principali" in quasi sei mesi di scambi alla frontiera con Israele d...

Roma, 5 apr. (askanews) – Il leader di Hezbollah in Libano, Hassan Nasrallah, nel corso di un discorso alla tv di Stato nel giorno di Quds (Gerusalemme) ha messo in guardia che il suo movimento “non ha ancora utilizzato le sue armi principali” in quasi sei mesi di scambi alla frontiera con Israele dall’inizio della guerra a Gaza.

“State certi che la risposta dell’Iran all’attacco al suo consolato di Damasco è inevitabile”.

“La resistenza in Libano non ha paura della guerra né la teme. Ha condotto la sua battaglia negli ultimi sei mesi all’interno di una visione e di una strategia globale che consolidano la guerra in corso nella regione, in modo da ottenere la vittoria e preservare il Libano”.

“Nessuno deve preoccuparsi o esitare, come dicevano i nostri fratelli, non abbiamo ancora utilizzato le nostre armi principali, né abbiamo utilizzato le nostre forze principali”.