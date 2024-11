Libano, il rientro a casa dei rifugiati in Siria

Milano, 28 nov. (askanews) – I libanesi ritornano in patria attraverso il valico di frontiera di Qaa con la Siria, mentre il cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hezbollah viene in gran parte mantenuto per il secondo giorno consecutivo