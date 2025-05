Libano, la premier Meloni riceve presidente Joseph Aoun

Roma, 17 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica libanese Joseph Aoun.

Meloni, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “ha ribadito il forte impegno italiano a fianco del popolo libanese, particolarmente in questo momento decisivo in cui il Libano, impegnato in un ambizioso programma di riforme, può voltare pagina dopo le numerose crisi che lo hanno attraversato”.

In particolare, “i due leader hanno discusso della situazione nel sud del Libano, dove l’Italia è presente con oltre mille soldati all’interno di UNIFIL, e hanno sottolineato il ruolo insostituibile svolto dall’Italia all’interno della Missione ONU e nel coordinamento internazionale del sostegno alle Forze Armate Libanese attraverso il Comitato Tecnico Militare per il Libano, al fine di preservare la stabilità lungo il confine tra Libano e Israele”.

“La conversazione – conclude la nota – si è anche concentrata sulla situazione in Siria e in particolare sull’importanza di una transizione inclusiva e sulla necessità di sostenere l’economia siriana e la ripresa dei servizi essenziali, anche nell’ottica di consentire il ritorno volontario, sicuro, dignitoso e sostenibile dei rifugiati siriani”.