Libano, Meloni: inaccettabili attacchi a Unifil, garantire sicurezza

Roma, 15 ott. (askanews) – “Sono sinceramente preoccupata di come sta evolvendo lo scenario” in Libano “nonostante gli sforzi innumerevoli nostri e dei nostri alleati. Le postazioni Unifil sono state colpite dall’esercito israelino e io penso che questo non si possa considerare accettabile”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.

“Ed è esattamente la posizione che l’Italia ha assunto a tutti i livelli e io stessa ho ribadito a Netanyahu. Pretendiamo che sia garantita la sicurezza dei nostri soldati” e “riteniamo” l’atteggiamento dell’esercito israeliano “ingiustificato e una palese violazione della risoluzione 1701 dell’Onu”.