LibDem: Gelmini (Azione), 'percorso è comune, costruire proposta politica per Europee'

Roma, 17 giu (Adnkronos) – "L'obiettivo è lo stesso, dobbiamo superare questo bipolarismo". Lo ha detto Maria Stella Gelmini nel suo intervento in collegamento con l'assemblea dei LibDem a Bologna.

"Il percorso e lo stesso, individuare vere soluzioni utili per guardare al futuro con fiducia. Poi, certo, ci dovremmo interrogare sulle alleanze, su come andare alle prossime elezioni europee -ha spiegato la senatrice a portavoce di Azione-. Ma i tempi fino a quella scadenza saranno importanti per radicare e costruire una proposta politica, rafforzare il nostro rapporto e non arrenderci al populismo che determina solo l'aumento dell'astensione".

Gelmini ha sottolineato ancora: "Dobbiamo mettere insieme un popolo che condivide questa proposta politica, è molto importante trovare le risposte giuste".