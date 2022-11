Liberata Alessia Piperno, Tajani: “Una bella notizia per tutti”

Roma, 10 nov. (askanews) –

“Alessia Piperno è stata liberata grazie a un intenso lavoro della diplomazia italiana”, lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la liberazione in Iran della giovane italiana.

“Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per risolvere questo caso. Il presidente del Consiglio ha informato la amiglia della liberazione, è una bella notizia per tutti” ha concluso Tajani, che si trova in Olanda al seguito della visita ufficiale nel paese del Presidente della Repubblica.