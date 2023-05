Liberata la casa popolare di Roberto Spada

È stata sgomberata oggi – martedì 16 maggio – la casa ad Ostia del boss Roberto Spada: era stata occupata dal malavitoso per oltre 17 anni.

Nella mattinata di oggi, martedì 16 maggio, è stata sgomberata la casa di Ostia che da ormai 17 anni era occupata dal Roberto Spada, boss mafioso dell’omonimo clan.

La casa era stata sequestrata dai Carabinieri lo scorso aprile, ma solo oggi è stato effettuato lo sgombero. Al momento dell’atto e durante la procedura ci sono state diverse proteste in strada, arrivate da parte di alcune famiglie solidali con l’ormai ex vicino.

«Desidero innanzitutto ringraziare tutte le forze dell’ordine schierate questa mattina per effettuare lo sgombero degli alloggi occupati ad Ostia. Un’operazione di ripristino della legalità, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Ostia, che rappresenta un’ottima notizia per Roma e per i suoi cittadini. […] Poche parole e molti fatti, l’alloggio liberato sarà oggi stesso allarmato e sottoposto a videosorveglianza, in attesa della sua successiva assegnazione non appena sarà dissequestrato».