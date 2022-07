Liberati due sacerdoti rapiti in Nigeria: fra loro anche un italiano che sarebbe stato tratto in salvo grazie ad un blitz mirato delle forze di polizia

Sono stati liberati due sacerdoti rapiti in Nigeria e fra di loro c’è anche un italiano: padre Luigi Brena e padre Emmanuel Silas sino dunque incolumi dopo pochi giorni di prigionia a Kaduna e parrebbe dopo un provvidenziale blitz della polizia che dopo l’uccisione del leader di Boko Haram avrebbe riassunto il controllo di baste aree del paese.

I due sacerdoti erano stati rapiti nel fine settimana ed in particolare don Luigi Brena era stato prelevato con la forza da un commando nella comunità di Usen, nello Stato di Edo.

Liberati due sacerdoti rapiti in Nigeria

I media hanno spiegato che ci sono altri due sacerdoti cattolici, Udo Peter e Philemon Oboh, che erano stati rapiti in Nigeria nei giorni scorsi anche loro vicino alle comunità di Ehor e Iruekpen, tuttavia su di loro non si hanno ancora notizie.

La fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre ha dato dal canto suo la bella notizia della liberazione di padre Luigi e con un tweet, ha ringraziato “tutti per la vicinanza”.

Il tweet di ACS e la nota della polizia

Questo per aggiungere in chiosa: “Non smettiamo di sostenere con la preghiera i suoi confratelli ancora nelle mani dei rapitori!“. Dal canto suo la polizia ha sostenuto in una dichiarazione che il missionario italiano è stato liberato grazie ad un blitz condotto dalle forze dell’ordine.

Nella nota ufficiale viene spiegato anche che il comando di polizia dello Stato di Edo era stato avvisato nel pomeriggio di domenica del rapimento avvenuto la strada Ogunwenyi “attraverso la comunità Usen”.