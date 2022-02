Liberia, il presidente (ed ex calciatore) George Weah: “Mia moglie? Una furia a letto”

Gaffe dell'attuale Presidente della Liberia ed ex calciatore, George Weah, che ha definito pubblicamente la moglie come una "furia a letto".

La gaffe di George Weah

George Weah, ex stella del calcio africano e attuale Presidente della Liberia, eletto nel 2017, rischia di aver compromesso la propria carriera politica, e con essa le prossime elezioni presidenziali del 2023.

Il motivo? Nella sua recente autobigrafia, “George Weah: il sogno, la leggenda, la salita al potere“, Weah avrebbe definito la moglie come una «furia a letto». Un commento che non è stato visto di buon occhio dalla popolazione liberiana, soprattutto in virtù degli innumerevoli casi di stupro e violenza sessuale che si verificano ogni anno nello Stato.

Una questione politica

Lo scalpore della dichiarazione dell’unico Pallone d’Oro africano nella storia del calcio, è stato così altisonante per chiare ragioni politiche.

Il leader del partito in opposizione a quello di Weah, Alexander Cummings, l’ha definito maschilista e ha ritenuto la sua frase come una «mancanza di rispetto e denigrazione delle ragazze e delle donne».

Ancora, Isaac Vah Tukpah, uno dei due autori dell’autobiografia, faceva parte dello staff di Cummings e dopo questo polverone è stato costretto a dimettersi. Inoltre, lo scrittore ha tentato la fuga in Sierra Leone ma è stato bloccato sul confine.

Insomma, tutte vicende che non giovano di certo all’immagine di George Weah, soprattutto in vista delle prossime elezioni.