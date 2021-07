Libero De Rienzo: arrestato il pusher che gli avrebbe venduto l’eroina

A Roma è stato arrestato uno spacciatore che avrebbe venduto a Libero De Rienzo la dose di eroina rinvenuta nel suo appartamento.

Libero De Rienzo: arrestato il pusher

Un messaggio sul telefonino di Libero De Rienzo avrebbe portato gli inquirenti sulle tracce di un cittadino gambiano – colto in flagranza del reato di spaccio – che potrebbe aver venduto all’attore la dose d’eroina rinvenuta nel suo appartamento.

Libero De Rienzo è scomparso a 44 anni apparentemente per arresto cardiaco ma con l’autopsia i medici hanno tentato di capire se qualche sostanza stupefacente potesse aver peggiorato le sue condizioni fino al tragico epilogo. La famiglia dell’attore finora ha specificato che da tempo De Rienzo avesse chiuso con l’abuso di sostanze e hanno smentito categoricamente l’ipotesi del suo uso di eroina. Per avere ulteriori risultati dai test tossicologici effettuati sul corpo dell’attore bisognerà aspettare ulteriore tempo.

Libero De Rienzo: i funerali

L’attore è stato sepolto a Paternopoli, in provincia d’Avellino, paese natale dei suoi genitori. Ai suoi funerali hanno preso parte i tanti amici e colleghi che lo hanno ricordato nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa. Tra questi molti di loro hanno scritto dei commenti messaggi tramite social senza nascondere il loro dolore per la prematura scomaprsa dell’attore. Vanessa Incontrada nel ricordare il collega attore ha scritto: “…solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere…

Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire.. niente… solo piango per te.

Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto”. Come lei anche Marco Bocci, Laura Chiatti e Stefano Accorsi hanno dedicato dei messaggi all’attore via social.

Libero De Rienzo: la vita privata

Libero De Rienzo era sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma è noto che fosse sposato con la scenografa Marcella Mosca, madre dei suoi due bambini (entrambi ancora piccoli).

In seguito alla scomparsa dell’attore la donna ha preferito non rompere il silenzio e insieme ai familiari ha assunto un consulente, incaricato di capire per mezzo dell’autopsia quali possano essere state le cause della scomparsa dell’attore e se davvero la droga c’entri qualcosa. Al momento l’autopsia non ha rivelato nulla di rilevante.