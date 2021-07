Libero De Rienzo è morto, le reazioni dei vip: “Addio Picchio, ci hai spezzato il cuore”

Libero De Rienzo è morto, stroncato da un infarto. In tanti tra i suoi colleghi attori hanno espresso il loro cordoglio tramite social.

L’attore napoletano Libero De Rienzo si è spento a 44 anni, stroncato da un infarto nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2021. In tanti tra fan, amici e colleghi si sono riversati sui social esprimendo il loro dolore.

Libero De Rienzo è morto: il lutto dei colleghi

Con due vittorie ai David di Donatello Libero De Rienzo è stato uno degli attori più amati del panorama italiano e sembra che sia tragicamente scomparso a soli 44 anni a causa di un infarto. Ad accorgersene sarebbe stato un amico, allarmato dalle mancate risposte dell’attore al telefono. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi si sono riversati sui profili di Libero De Rienzo dedicandogli i loro messaggi d’affetto: tra questi anche Edoardo Leo, Vanessa Incontrada e Laura Chiatti.

“Non può essere Picchio mio… non può essere. Non può essere…. ti voglio bene. Non può essere. Ti voglio bene ca….o!”, ha scritto Marco Bocci, visibilmente sconvolto dalla scomparsa dell’attore. A lui ha fatto eco la moglie Laura Chiatti, che sui social ha scritto: “Libero sei nato. Libero te ne sei andato. Che tu possa tornare a respirare quell’aria della quale avevi bisogno in un ‘altra dimensione. Ciao Libero”.

Edoardo Leo, che aveva condiviso con De Rienzo il set di Smetto quando voglio, ha scritto: “Ora mi viene in mente solo quanto mi hai fatto ridere e divertire.

Nient’altro. È l’unica cosa a cui penso. A quante risate irresistibili ci siamo fatti insieme. Riposa in pace Picchio. È stato bello fare un lungo pezzo di strada con te”. Anche Vanessa Incontrada ha espresso il suo cordoglio per il collega, e sui social ha scritto: “Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere… Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire? Niente.

Solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto”.

Libero De Rienzo: la famiglia

Libero De Rienzo lascia sua moglie, la costumista Marcella Mosca, e i suoi due bambini. Al momento sembra che l’attore sia deceduto a causa di un infarto, ma è stata anche disposta l’autopsia al Gemelli.

Libero De Rienzo: la carriera

Libero De Rienzo era uno dei volti più amati del cinema italiano e grazie al suo talento si era conquistato ben due David di Donatello. L’attore aveva seguito le orme di suo padre Fiore De Rienzo intraprendendo la carriera cinematografica: il padre era infatti aiuto regista di Citto Maselli.