Libero De Rienzo, i Ris: “Era eroina la polvere trovata in casa sua”

In casa dell'attore Libero De Rienzo, scomparso il 15 luglio 2021, è stata trovata una dose di eroina.

La procura di Roma sta indagando sulla scomparsa dell’attore Libero De Rienzo, deceduto a 44 anni d’età nella sua casa a Roma. Nell’appartamento dell’attore sarebbe stata rinvenuta una bustina contenente una dose di eroina.

Libero De Rienzo: eroina a casa dell’attore

L’esame tossicologico sulla sostanza rinvenuta in casa dell’attore Libero De Rienzo ha confermato che si trattasse di eroina. Nelle prossime ore sul corpo dell’attore verrà eseguita l’autopsia e i magistatri hanno disposto anche i prelievi tossicologici per accertare se De Rienzo avesse assunto droghe nelle ore precedenti al decesso.

L’attore è stato trovato riverso a terra a pochi metri dalla porta d’ingresso del suo appartamento.

Per diverse ore non avrebbe dato risposta alle numerose chiamate della moglie, Marcella Mosca, che alla fine avrebbe allertato un amico (il quale avrebbe fatto la tragica scoperta). La quantita d’eroina rilevata dagli esami, stando ai medici, non sarebbe abbastanza per procurare la morte di un uomo adulto ma al momento sarebbero in corso ulteriori esami per stabile se l’attore soffrisse magari di qualche patologia cardiaca che, sommata alla presunta assunzione di sostanze, potrebbe averne causato il decesso.

Libero De Rienzo: il consulente dei familiari

I familiari hanno nominato un consulente che assisterà gli accertamenti disposti dai pm, mentre l’incarico dell’autopsia è stato affidato ai medici legali del Policlinico Gemelli. In tanti in queste ore hanno ricordato e omaggiato il celebre attore via social con messaggi colmi di cordoglio. Tra questi anche tanti amici e colleghi: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Marco Bocci e tantissimi altri.

Libero De Rienzo: i messaggi

La scomparsa dell’attore 44enne, papà di due bambini di 6 e 2 anni, ha profondamente colpito i tanti personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo che avevano lavorato insieme a lui. Vanessa Incontrada ha confessato di non essere riuscita a trattenere le lacrime una volta appresa la notizia della scomparsa di De rienzo, e sui social ha scritto:

“Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere… Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire.. niente… solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto”. Edordo Leo le ha fatto eco scrivendo: “Quante risate Picchio. Quanto mi hai fatto ridere. Nel dolore voglio pensare solo a questo. Riposa in pace.”