Libero si ma non in Italia, 20 anni di carcere per omicidio e poi viene espulso ed accompagnato sull'aereo che lo ha riportato nel suo paese

Un ex detenuto era anche irregolare e quando ha finito di scontare la sua pena è stato accompagnato in aereo. A darne menzione sono i media di Rovigo che riprendono una nota della Questura: “La mattinata scorsa, nell’ambito delle attività finalizzate alla verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio della Provincia, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rovigo” ha agito.

Omicida libero si, ma non in Italia

Ed “in esecuzione di un provvedimento di espulsione”, la polizia “ha accompagnato un cittadino albanese di 52 anni presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari – Palese”.

Ma perché? “Lo straniero, dimesso la stessa giornata dalla Casa circondariale di Rovigo, ove era trattenuto da oltre vent’anni per gravi reati contro la persona, è stato condotto in Questura per gli accertamenti relativi alla sua permanenza sul territorio nazionale”.

Il rimpatrio subito dopo la scarcerazione

Ed effettuate quelle verifiche è stato “accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, ove rimarrà per il tempo strettamente necessario all’organizzazione del suo rimpatrio in Albania“.

Rimpatrio che come si evince da alcune immagini ufficiali, è avvenuto.