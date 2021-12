“Libertà distrutta, buchi nel vaccino e terrore sui bambini”: Maglie stronca Draghi

“Libertà distrutta, buchi nel vaccino e terrore sui bambini”: Maglie stronca i provvedimento del governo Draghi in tema di lotta alla pandemia

“Libertà distrutta, buchi nel vaccino e terrore sui bambini”: lo starter pack con cui Maria Giovanna Maglie ha stroncato le misure del governo Draghi sul covid, ultima delle quali la proroga dello stato di emergenza, è di quelli che non lasciano spazio all’immaginazione.

Dalla Palombelli Maglie stronca Draghi su libertà e vaccino

La giornalista ha profilato quel cupo scenario durante il suo intervento a Stasera Italia, il programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Ha esordito la Maglie: “Non riusciremo, quando riusciremo, ad uscire indenni da questo doloroso periodo. Cosa intendo per libertà? È da quasi due anni ormai che cerco di dire che è possibile fare delle cose utili e che aiutino contro la pandemia senza distruggere la libertà personale”.

“Quel velo di terrore sui bambini”: come la Maglie ha stroncato Draghi su libertà e vaccino

Poi, incalzando: “Senza obbligare surrettiziamente o direttamente come sta accadendo per alcune categorie, senza stendere un velo di terrore anche sui bambini, senza credere che l’unica panacea per tutti i mali sia un vaccino, che è dimostrato avere dei grandi buchi e invece è stato raccontato come unica certezza”.

Maria Giovanna Maglie e la stroncatura di Draghi su libertà e bugie sul vaccino

E ancora: “Oggi è venuta fuori la notizia dell’efficacia della pillola della Pfizer, i fanatici di Pfizer dovrebbero essere contenti”.

Poi in chiosa secca: “Basta bugie su effetti negativi e avversi del vaccino”.