Libertà e coraggio nel singolo “Controvento” di La Camba

È autrice di molte hit di successo, questa volta La Camba, nome d’arte di Federica Camba, esce con un suo singolo “Controvento”.

“La canzone mi ha scelto, ha deciso che sarebbe stata così tanto autobiografica e questa cosa mi è piaciuta molto. Controvento è nata di notte, mi sono svegliata ed era già tutta intera, ho solo dovuto prendere la chitarra e sentirmi in qualche modo un tramite”

Una canzone dal sound ricco e deciso da cui emerge l’intenso e graffiante timbro dell’artista che parla a cuore aperto di libertà.

“O il bisogno di libertà, di essere se stessi e il coraggio per mettere in pratica questa libertà. A volte sentiamo che dobbiamo essere noi stessi ma nella quotidianità non riusciamo ad esserlo sul serio e lì parte il coraggio”.

La Camba è una cantautrice con più di 10 milioni di copie vendute, che ha firmato canzoni per se stessa e per Pausini, Carboni, Emma, Gazzè, Amoroso, Nek, Elodie, Masini, Annalisa e Gianni Morandi.

“La musica prende delle strade stranissime e questa cosa è molto affascinante. Se pensi che scrivo con la chitarra sul mio divano perché ho bisogno di esternare qualcosa non perché mi immagino dove vada a finire e invece magari dopo giorni sento fischiettare da qualcuno quella canzone capisci che non c’è un disegno e se c’è non lo ho ancora capito, non c’è matematica, non c’è regola”

A fine settembre si è esibita all’Arena di Verona in duetto con Marco Masini cantando “Il Confronto”, brano di cui è co-autrice. Ora spera presto di tornare live.