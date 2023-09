Libia, al via i voli diretti Tripoli-Roma dopo dieci anni

Roma, 30 set. (askanews) – I passeggeri salgono a bordo di un aereo della compagnia aerea privata libica Medsky all’aeroporto Mitiga di Tripoli, diretti a Roma Fiumicino. Da oggi la compagnia, come annunciato anche sulla sua pagina Facebook, fornirà voli diretti per Roma ogni sabato e mercoledì.

Già lo scorso 24 luglio c’era stato il primo volo diretto ITA Roma-Tripoli dopo dieci anni di interruzione, con a bordo il primo ministro Abdulhamid Dbeibeh; un volo salutato dal governo come “il preludio dell’avvio di una nuova rotta commerciale a partire dal prossimo autunno”.

L’Italia diventa così il secondo Paese dopo Malta ad avere un collegamento aereo diretto con la Libia, nonostante dal 2014 le compagnie aeree libiche siano nella lista nera delle compagnie a cui è vietato sorvolare lo spazio aereo dell’Unione Europea.

All’inizio di luglio scorso il capo del governo di Tripoli aveva comunicato che l’Italia aveva informato le autorità libiche della “decisione di revocare l’embargo aereo imposto all’aviazione civile libica per dieci anni”.

Nel 2014 una coalizione di milizie, in particolare islamiste, sotto il nome di “Fajr Libya”, aveva preso il controllo della capitale dopo settimane di combattimenti e la distruzione quasi totale dell’aeroporto internazionale di Tripoli. Da allora i paesi europei avevano interrotto i voli verso la Libia, vietato l’atterraggio agli aerei libici e chiuso il loro spazio aereo alle compagnie libiche per motivi di sicurezza.

Per recarsi in Europa, i libici erano costretti a passare per Tunisi, Istanbul o Il Cairo.