Libia: Cozzolino (Pd), 'bene missione ministri Italia, Francia e Germania'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "Da Bruxelles salutiamo positivamente la riuscita della Missione in Libia del ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, di quello francese Yves Le Drian e di quello tedesco Heiko Mass, che hanno incontrato il premier Abdul Hamid Dbeibah".

Lo afferma l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, presidente della Delegazione Maghreb del Parlamento europeo.

“Come ha detto il ministro Di Maio -aggiunge- la presenza a Tripoli testimonia l'unità d'intenti dei Paesi europei più impegnati per la stabilizzazione della Libia e anche la notizia della riapertura del consolato italiano a Bengasi e dell’ufficio del commercio estero va in questa direzione e rafforza la presenza dell’Unione in loco. Siamo impegnati a rilanciare con forza la proposta di un’Europa protagonista della pacificazione e ricostruzione della Libia, sostenendo attivamente il popolo libico nel processo di transizione e riunificazione istituzionale appena avviato”.