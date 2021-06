Libia: Di Maio, 'lavoriamo per far ripartire a 360 gradi interscambio commerciale'

Milano, 8 giu. (Adnkronos) – "Stiamo lavorando a 360 gradi per far ripartire l'interscambio commerciale" con la Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a un evento del Sole 24 Ore. "Questo non sarebbe stato possibile senza due anni di lavoro dell'Italia per sostenere il processo di pace: ora abbiamo un governo che vuole più Italia in Libia e noi gliele daremo", aggiunge.

La Libia, ricorda, pre-guerra aveva "un export dall'Italia che valeva 15 miliardi di euro, e oggi siamo a 2miliardi di euro dopo 10 anni di tensioni ma possiamo recuperare quel margine, anche in chiave Sud, che è una piattaforma del Mediterraneo che può attrarre investimenti".