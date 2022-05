Washington, 10 mag. (Adnkronos) – “La Libia può essere un enorme fornitore di gas e petrolio, non so per l’Italia ma per tutta Europa". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi al PResidente statunitense Joe Biden, nel corso del bilaterale alla Casa Bianca.

“Tu cosa faresti?”, ha chiesto dunque Biden a Draghi, che ha risposto diretto: “Dobbiamo lavorare insieme per stabilizzare il paese”.