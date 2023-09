Libia: Mattarella-Steinmeier, 'recente disastro stimoli azione per stabilità e unità nazionale'

Catania, 21 set. (Adnkronos) – "Dopo il disastro naturale in Libia, riaffermiamo la nostra solidarietà al popolo libico e ammiriamo gli sforzi instancabili delle squadre di soccorso libiche e internazionali sul terreno. La Germania e l'Italia stanno fornendo tutto il sostegno possibile, in collaborazione con molti altri Paesi. Plaudiamo al notevole senso di solidarietà del popolo libico e alla collaborazione in corso tra tutte le parti, gruppi e istituzioni, senza distinzione tra Ovest, Est e Sud, così come la mobilitazione internazionale. Auspichiamo che questo disastro possa essere uno stimolo all’azione". Lo affermano i Presidenti della Repubblica italiano, Sergio Mattarella, e tedesco, Fran-Walter Steinmeier, nel corso della loro visita in Sicilia.

"Sulla scia di questa terribile tragedia -dove i bisogni dei cittadini libici contano sopra ogni altra cosa- incoraggiamo tutti gli attori politici -proseguono i due Capi di Stato- ad ascoltare l'appello del popolo libico per la pace e la stabilità, al fine di costruire un rinnovato senso di unità nazionale".