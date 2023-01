Libia, Meloni: avanti Italia-hub energia, accordo Eni-Noc storico

Roma, 28 gen. (askanews) – “Eni è presente in Libia dal 1959, ringrazio Claudio Descalzi per essere qui oggi. Oggi grazie al gasdotto Greenstream, noi condividiamo anche uno strumento fondamentale per favorire il processo di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e ovviamente la firma oggi tra Eni e Noc è un passaggio molto importante, storico, nella lunga e proficua collaborazione tra Italia e Libia”: così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta in Libia insieme al premier del governo di unità nazionale libico Abdul Hamid Dbeibah.

“É un’iniziativa fatta soprattutto per garantire energia, ovviamente ai cittadini libici, e per garantire maggiori flussi verso l’Europa in un progetto che l’Italia sta con forza portando avanti, che la stampa italiana conosce e si sta iniziando a conoscere anche fuori dai confini nazionali, fare dell’Italia un hub di approvvigionamento energetico, per l’intera Europa”, ha sottolineato Meloni.