Libia: Meloni, 'elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile'

Tripoli, 28 gen.

(Adnkronos) – "Siamo legati da storia di secoli comune, da una cooperazione bilaterale che può essere ampliata e approfondita in numerosi settori. Apprezziamo l'impegno confermato dal Governo di unità nazionale ad indire elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile e auspichiamo che questo impegno possa tradursi rapidamente in programmi e azioni concrete, con la mediazione delle Nazioni Unite. ". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver incontrato il Primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid Dbeibah.

"Nel pieno rispetto della sovranità libica -ha proseguito il premier italiano- riteniamo che un ampio compromesso politico nazionale possa aiutare a sbloccare l'attuale situazione di stallo, un accordo che dovrebbe affrontare i principali nodi aperti: base costituzionale, distribuzione delle risorse, assetto istituzionale che porterà il Paese alle elezioni".

"Ovviamente -ha assicurato Meloni- l'Italia è impegnata a fare la sua parte, continuerà a lavorare per assicurare soprattutto una maggiore unità di intenti da parte della comunità internazionale sul dossier libico e per evitare il rischio che alcune influenze lavorino per destabilizzare il quadro piuttosto che per favorirlo".