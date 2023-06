Libia: Meloni, 'memorandum stipulato da Governo Gentiloni, allora può trattare solo Pd'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Il memorandum Italia-Libia fu stipulato dal presidente Gentiloni, il dossier fu seguito dal ministro Minniti e oggi ci si dice che è abbastanza discutibile dialogare con queste persone. In buona sostanza alcuni lo possono fare e altri no". Lo ha affermat...

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Il memorandum Italia-Libia fu stipulato dal presidente Gentiloni, il dossier fu seguito dal ministro Minniti e oggi ci si dice che è abbastanza discutibile dialogare con queste persone. In buona sostanza alcuni lo possono fare e altri no". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Sì, sono cambiate le cose -ha aggiunto la premier rivolgendosi all'opposizione- in effetti sono cambiate le cose che oggi al Governo non c'è più il Pd e quindi le cose non si possono fare".