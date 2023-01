Libia: Meloni, 'mercato strategico per energia e infrastrutture'

Tripoli, 28 gen. (Adnkronos) - "La Libia è per noi un partner economico assolutamente strategico, le nostre relazioni commerciali hanno continuato a consolidarsi, lo testimonia l'aumento del volume di scambi del 180 per cento nel 2021 rispetto all'anno precedente e questo trend...

(Adnkronos) – "La Libia è per noi un partner economico assolutamente strategico, le nostre relazioni commerciali hanno continuato a consolidarsi, lo testimonia l'aumento del volume di scambi del 180 per cento nel 2021 rispetto all'anno precedente e questo trend positivo sta continuando anche nel 2022. L'Italia rimane per la Libia il primo partner e il primo cliente". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver incontrato il Primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid Dbeibah.

"Ovviamente -ha spiegato il premier italiano- questo significa che la Libia è un mercato strategico per le nostre aziende, vale per l'energia, vale nel campo delle infrastrutture, dove mote sono le iniziative e i dossier che abbiamo aperti. Vogliamo portare avanti gli impegni che ci siamo presi", come la costruzione dell'autostrada, "è molto importante iniziare il prima possibile i lavori sull'aeroporto internazionale di Tripoli. Riprendere i voli diretti tra Italia e Libia è una condizione fondamentale per legare i nostri Paesi" e superare quindi una situazione di impasse.