Libido bassa e latente: come riattivarla naturalmente

Maggiore comunicazione con il partner, un po' di pepe nella propria relazione sono alcuni degli strumenti per attivare una libido bassa e latente.

La frenesia e lo stress della vita di tutti i giorni possono avere delle ripercussioni sulla vita sessuale. In caso di libido bassa femminile, ci sono una serie di suggerimenti e rimedi a base naturale che aiutano a riattivarla in modo da vivere una esperienza sessuale maggiormente gratificante per entrambi i partner senza più inibizioni.

Libido bassa e latente

Si tratta di un problema che risulta essere spesso sottovalutato sia dalle donne, ma anche dagli stessi esperti del settore. Proprio come il calo del desiderio maschile, anche nel caso della libido bassa femminile vi è una sorta di tabù per cui si tende a non parlarne. Un calo della libido porta a difficoltà con il partner nella relazione e comunicazione.

Il piacere è sempre preceduto dal desiderio, quindi dalla libido che innesca l’eccitazione. In caso di libido bassa, la donna ha delle difficoltà a vivere il partner dal punto di vista sessuale e non ha neanche fantasie erotiche nei suoi confronti, al punto che la relazione sessuale e il rapporto di coppia rischiano di scemare e di naufragare.

Durante l’anno, la donna può andare incontro a dei periodi di forte stress e ansia che rischiano di pregiudicare il rapporto sotto le lenzuola, per cui si ha una diminuzione della libido e quindi del piacere sessuale. Se tende a prolungarsi nel tempo rischia di portare angoscia e preoccupazione, non solo nella donna, ma anche nel partner stesso che risente di questa situazione venutasi a creare.

Una libido bassa può dipendere da una serie di fattori e cause, quali psicologiche, quindi dovute ad ansia, depressione, ma anche stati di stress che influiscono sul sesso e la relazione sessuale. Ci possono anche essere delle fobie dovute a una educazione familiare eccessivamente rigida o anche esperienze precedenti non particolarmente soddisfacenti che portano a chiudersi.

Libido bassa e latente: cosa fare

Una condizione che attraversano molte donne a causa di vari fattori e motivi che influiscono sull’intimità di coppia e il rapporto con il partner. In caso di libido bassa è sempre bene parlarne, prima di tutto, con un esperto in modo da analizzare attentamente i motivi psicologici che hanno portato a una chiusura in tal senso e ad avere delle difficoltà a lasciarsi andare.

Parlare con un esperto aiuta a capire meglio la situazione e può fornire dei consigli o esercizi da fare con il partner in modo da incentivare la relazione e avere una comunicazione diversa. Alcuni cambi nello stile di vita possono dare una spinta in più. Aumentare l’attività fisica nella propria vita, quindi esercizio aerobico aiuta ad aumentare la resistenza e di conseguenza anche la libido.

Altrettanto importante cercare di combattere lo stress lavorativo o quotidiano provando ad alleggerire le situazioni di ansia praticando attività come la meditazione e lo yoga da fare anche con il partner. In questo modo è possibile conoscersi meglio e riuscire ad affrontare in maniera diversa il sesso per un rapporto soddisfacente e gratificante per entrambi.

Imparare a comunicare in modo aperto e onesto aumenta la connessione emotiva con il partner per cui si ha un miglioramento nel sesso. Si può anche aggiungere un po’ di pepe alla relazione magari provando una posizione sessuale diversa oppure optare per i cosiddetti sex toys che accendono il desiderio e riattivano la libido bassa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.