Libretti postali “dormienti”, in arrivo la chiusura: come non perdere i soldi

I libretti postali "dormienti" sono quelli nei quali non si sono effettuate operazioni per almeno dieci anni

Dal 21 giugno 2022 Poste Italiane chiuderà migliaia dei libretti di risparmio “dormienti”. Ecco come procedere per non perdere i soldi, a partire dall’identificazione dei libretti stessi.

I libretti postali “dormienti”

Dal 21 giugno 2022 Poste Italiane chiuderà migliaia di libretti cosiddetti “dormienti”.

Come spiega il sito di Poste Italiane, “I Libretti di risparmio postale cosiddetti “dormienti” sono i Libretti non movimentati dal titolare da più di 10 anni, non sottoposti a procedimenti o blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione delle somme e che abbiano un saldo superiore a 100 euro”.

Se il legittimo proprietario non si farà avanti il denaro rimasto in questi prodotti di risparmio finiranno al Consap, la società gestita direttamente dallo Stato.

L’identificazione dei libretti postali

Cosa fare per non perdere i soldi? Innanzitutto sul sito delle Poste all’apposita pagina dedicata ai buoni e libretti postali (/buonielibretti.poste.it) si possono trovare tutte le spiegazioni al riguardo.

Innanzitutto per l‘identificazione dei libretti dormienti. Sul sito infatti è possibile risalire all’elenco in base al numero identificativo dell‘ufficio postale presso cui sono stati aperti. Si può conoscere la situazione di un Libretto anche chiamando il Servizio Clienti di Poste Italiane al numero verde gratuito 800.00.33.22.

“Effettuare operazioni a valere sul Libretto”

I titolari dei Libretti che invece hanno ricevuto una comunicazione da Poste Italiane in cui viene segnalata la dormienza del Libretto, per evitarne l’estinzione ed il trasferimento dei relativi saldi al Fondo sopraindicato, sono tenuti ad inviare una comunicazione all’indirizzo riportato nella lettera ricevuta oppure ad effettuare operazioni a valere sul Libretto entro il termine indicato nella comunicazione stessa.