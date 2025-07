Libri, "A spasso con Lucy": la scienza e le proteine animali

Roma, 10 lug. (askanews) – È stato presentato in anteprima a Roma il libro “A spasso con Lucy. Perché mangiamo come parliamo? Virtù e valore delle proteine animali”. Perché se i i nostri antenati tre milioni di anni fa mangiavamo la carne, oggi la sua presenza nella nostra alimentazione è così discussa? È questa la domanda a cui ha risposto Pietro Paganini, curatore del volume.

A condurci in questo viaggio è Lucy la nostra paleo-antenata, una metafora del senso critico, che si chiede oggi come sia possibile limitare le proteine animali quando l’evoluzione dell’uomo è avvenuta proprio grazie ad esse. Pietro Paganini curatore “A spasso con Lucy. Mangiamo come parliamo?”:

“L’evoluzione che racconta Lucy è quella che le proteine animali sono state fondamentali per la trasformazione del nostro cervello e, attraverso una dieta equilibrata e varia che prevedeva anche la carne, per poterci evolvere e crescere nel tempo. Ancora oggi Lucy si stupisce, in questo viaggio nel tempo che rappresenta il nostro senso critico che si mette in discussione la carne, le carni le proteine animali che sono state il motore del cambiamento e se siamo arrivati fino a qui è grazie alle proteine animali.

La carne rappresenta, quindi, un cibo essenziale. Così ha parlato Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista, specialista in scienze dell’alimentazione e docente di Biologia della nutrizione presso l’Università degli studi di Bari:

“La carne è un alimento molto efficiente perché con pochissime calorie fornisce. dei nutrienti fondamentali per la nostra salute e per il nostro fabbisogno quotidiano”.

Ma perché mangiamo come parliamo? Così ha risposto Giuseppe Pulina, Ordinario di Etica e sostenibilità degli allevamenti all’Università di Sassari e presidente di Carni Sostenibili:

“Perché ci siamo evoluti su due pattern importanti il linguaggio, innanzitutto, ma anche la cucina. Non c’è nessun’altra specie al mondo che manipola gli alimenti per trasformarli poi in cibi soltanto la specie umana. La cucina è una sintassi, ha un proprio senso e ogni piatto in realtà è una frase. Ecco perché noi abbiamo nella cucina un linguaggio uno dei tanti linguaggi dell’uomo”. La carne quindi non è un nemico della salute, ma parte della nostra storia ed evoluzione. Un patrimonio nutrizionale insostituibile. Parola di Lucy.