Libri: al Campidoglio si presenta 'Un fantasma in cornice: lo strano caso di palazzo Barberini'

Roma, 13 set. (Labitalia) – Oggi 13 settembre alle 17.30 nella sala 'Laudato si' del Campidoglio avrà luogo la presentazione del libro 'Un fantasma in cornice: lo strano caso di palazzo Barberini', un giallo per ragazzi dalla forte connotazione formativa scritto da Antonella Mazzara per il gruppo editoriale Eli-La Spiga.

Durante l’evento i relatori interverranno anche sul tema 'L’arte e la bellezza nell’esperienza didattica: guida alla fascinazione e all’incanto'.

L’evento mira a sottolineare quanto sia importante, fin dalla più tenera età, guidare le giovani generazioni verso la ricerca della bellezza e l’affezione al patrimonio artistico coltivando così l’orgoglio civico. Spetta soprattutto alla scuola veicolare questi valori poiché è in grado di parlare molteplici linguaggi legati alle emozioni e ad esperienze che possono affascinare gli studenti e guidarli verso la riscoperta del senso della meraviglia.