Libri, Cipolletta (AIE): vogliamo carta merito per tutti i giovani

Torino, 19 mag. (askanews) – “Il mercato di libro ha segnato una variazione negativa nei primi 4 mesi dell’anno, una riduzione dell’ordine del 3%, una riduzione purtroppo che avevamo scontato perché è tutta segnata dal venir meno dei provvedimenti relativi alle carte del merito e soprattutto alla biblioteche, il fondo per le biblioteche, che sappiamo il ministro ha ripristinato, ma che evidentemente si sentiranno soltanto nella seconda parte dell’anno e quindi in questa prima parte dell’anno c’è ancora questa sofferenza.

Sl netto di questi provvedimenti il mercato invece cresce, quindi questo indica che le misure che sono state prese nel passato hanno creato l’effetto moltiplicatore, ed è un peccato che siamo state sospese”. Lo ha detto dal Salone del libro di Torino il presidente dell’Associazione Italian degli editori, Innocenzo Cipolletta

“Da un lato – ha poi aggiunto il numero uno di AIE – il ministro Giuli ci ha confermato che la misura per le biblioteche sarà una misura strutturale, non riferita soltanto al 2025, ma anche agli anni futuri e questo è importante, anche per la programmazione da parte delle case editrici. In secondo luogo rispondendo alle critiche che tutto il settore sta facendo alla modifica delle carte nuove che sono state attivate del 2024 ha ammesso che a fronte di questo parziale fallimento ci possa essere una modifica, spostando l’interesse sulle carte del merito e ampliando in maniera notevole la platea, quindi noi ci aspettiamo che ci sia una carta del merito per tutti quanti i giovani”.