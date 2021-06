Libri: dal 14 al 17 giugno l'edizione online del Bologna Children’s Book Fair

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Bologna Children’s Book Fair – BCBF, la nuovissima BolognaBookPlus – BBPlus e Bologna Licensing Trade Fair – BLTF si preparano all’edizione online 2021. In programma dal 14 al 17 giugno, ma con eventi introduttivi già̀ nella settimana precedente, la più̀ importante fiera internazionale dedicata all’editoria per bambini e ragazzi presenta un palinsesto che arriva a coinvolgere come sempre tutta la comunità mondiale del children’s publishing, allargando il proprio pubblico grazie all’opportunità̀ data dal mezzo digitale.

Il programma di eventi organizzato da Bologna Children’s Book Fair, che conta oltre 250 eventi, tra quelli organizzati dalla fiera e quelli degli espositori, porta in forma digitale il format tradizionale Bcbf, offrendo tutte le aree tematiche che hanno reso la Fiera, nei suoi quasi 60 anni, l’unico evento mondiale interamente dedicato al mondo dell’editoria per ragazzi in tutte le sue sfaccettature. Il palinsesto comprende numerose iniziative organizzate nella cornice di Aldus Up – European Book Fairs Network, progetto co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Creative Europe, che ambisce a promuovere l’internazionalizzazione del settore editoriale.

Dieci mostre di illustrazione internazionale sulla piattaforma Bcbf Galleries, dalla 55esima Mostra Illustratori alla mostra dedicata a Dante nei libri per bambini e ragazzi, passando per la nuova edizione di Eccellenze Italiane; la 24 Hours Portfolio Review Marathon, una non stop che riunirà idealmente la comunità mondiale degli illustratori in un passaggio di testimone lungo un giorno intero; la Poesia, protagonista della sezione speciale del BolognaRagazzi Award, di una conferenza internazionale e di un grande evento a conclusione della settimana di fiera digitale; la vendita e l’acquisto di diritti di fumetti e graphic novel; il nuovo BolognaRagazzi CrossMedia Award; il BCBF Global Rights Exchange, la piattaforma online dedicata esclusivamente allo scambio internazionale di diritti e alla distribuzione e licensing dei contenuti, in veste rinnovata e implementata; tre incontri curati dalla China Shanghai International Children’s Book Fair (Ccbf), di cui BCBF è organizzatrice, e dedicati al mercato e alle tendenze editoriali nel mercato cinese; il webinar organizzato da Aie – Associazione Italiana Editori sui primi risultati dell’Osservatorio Aie sui consumi culturali della fascia 0-14, un programma di iniziative curato direttamente dagli espositori di BCBF e ospitato sul sito della fiera; infine, la nuova offerta professionale rivolta a tutta l’industria editoriale, non solo quella per ragazzi: BolognaBookPlus.