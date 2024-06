Libri, dal 26 al 30 giugno torna a Fano "Passaggi Festival"

Fano, 20 giu. (askanewes) - "Siamo arrivati alla 12esima edizione di Passaggi Festival, evento culturale che fa incontrare autori e lettori, che ha la caratteristica di proporre quasi esclusivamente libri di saggistica e di non fiction. Escludiamo la narrativa e i romanzi, ma non per questo siamo un...

Fano, 20 giu. (askanewes) – “Siamo arrivati alla 12esima edizione di Passaggi Festival, evento culturale che fa incontrare autori e lettori, che ha la caratteristica di proporre quasi esclusivamente libri di saggistica e di non fiction. Escludiamo la narrativa e i romanzi, ma non per questo siamo un festival noioso o dedicato esclusivamente ad un pubblico di accademici. Anzi, il progetto culturale che in cinque giorni mettiamo a disposizione a chi ci verrà a trovare a Fano, sull’Adriatico, in centro storico e sul lungomare, è quanto mai eterogeneo, composito”. È quanto dichiara Giovanni Belfiori, direttore di “Passaggi Festival”, in programma a Fano dal 26 al 30 giugno.

“Più di 150 eventi tra presentazioni librarie, conversazioni, aperitivi scientifici, laboratori bambini, masterclass di scuole di scrittura, spettacoli teatrali. Tutto ad ingresso gratuito. Tanti i temi affrontati, dalla politica alla storia, dall’economia alla filosofia, dalla musica alla biografia di personaggi importanti famosi. Insomma, questo è il Festival di Fano. Il tema di quest’anno, tra l’altro, è l’errore e l’artificio”, aggiunge.

“Particolare importanza quindi daremo ai libri che parlano di intelligenza artificiale e del rapporto che c’è tra la perfezione nel digitale e l’errore, che invece è dell’essere umano. La lectio finale a questo proposito è affidata a Rita Cucchiara, che domenica 30 giugno chiuderà il festival. Rita Cucchiara è una delle maggiori esperte a livello mondiale di intelligenza artificiale”, continua Belfiori.

“Diamo anche qualche nome degli ospiti, dei tanti ospiti, delle centinaia di ospiti: Nando Dalla Chiesa, Antonella Viola, Roby Facchinetti, Gianluca Grignani, Alessandra Mussolini. Daniele Bossari, Carlotta Vagnoli, Bruno Bozzetto, Selene Calloni Williams e tanti altri. Tre i premi assegnati: il premio Passaggi a Luigi Manconi, il premio Fuori Passaggi ad Alessandro Cattelan, il premio giornalistico Andrea Barbato a Barbara Stefanelli”, conclude.