Libri, "Dal nulla all'infinito" di Rosanna Doria De Lucia

Roma, 4 nov. (askanews) – E’ uscito il libro “Dal nulla all’infinito: Storia di un’imprenditrice per amore”, edito da Piemme, scritto da Rosanna

Dora De Lucia, Cavaliere del Lavoro, Presidente di SAPA SpA e della Fondazione Angelo Affinita ETS, nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2019. Il libro è stato curato dal giornalista Roberto Allegri.

Scrive Davide Banzato nella prefazione: “La realtà di queste pagine farà scoprire al lettore che l’autrice è stata capace di mettersi a nudo nelle sue fragilità più intime, con aneddoti personali che nessuno fino ad ora poteva conoscere. Questo offre un valido strumento di riflessione nel quale ci si può specchiare e ritrovare. Sono molti i temi che questo testo tratta. Malattia, dolore, forzature e gabbie interiori ed esteriori, il giudizio

degli altri su di noi, la povertà e l’incapacità di alzare la testa, l’emancipazione della donna, quella vera e autentica, la spiritualità, la fatica di certe giornate che ti portano a desiderare la morte, gli inferni che possiamo vivere già quaggiù, fatti di fame, umiliazioni, prostrazioni, impedimenti, insonnia, ansia, angoscia e dolori lancinanti come la perdita delle persone

più care proprio nel momento in cui sembrava andare tutto a gonfie vele Tante sfumature di sofferenza di un’esistenza intera, sperimentate nella propria carne e raccontate con estrema

lucidità, ma senza vittimismo, anzi con il desiderio di aprire le sbarre che imprigionano tanti cuori e non permettono il volo verso la pienezza a cui tutti aneliamo”.

Si tratta di un’autobiografia di una donna che ha saputo trasformare il dolore in speranza, affrontando tante avversità, partendo da sotto zero nella sua vita, dando vita con il marito

ad un’azienda che si ispira a voleri etici importanti. Il libro vuole parlare a tutti infondendo speranza, ma soprattutto alle donne, troppo spesso vittime di discriminazioni, che possono

trovare forza dalle pagine di questo racconto.

Una donna che ha trovato un nuovo scopo d’Amore nella vita. Una storia vera, emozionante, che può essere di ispirazione per chi si trova nella difficoltà e pensa che non ci siano via d’uscita.

Rosanna Dora De Lucia, Cavaliere del Lavoro, è presidente del gruppo SAPA e della Fondazione Angelo Affinita ETS. Dopo la scomparsa del marito, ha fondato la Fondazione per promuovere

iniziative benefiche e offrire opportunità di sviluppo e crescita alle famiglie e ai giovani con limitate possibilità sociali ed economiche.