Libri di aprile: le novità più interessanti

Dall'ultimo di Saviano passando per Franzoso oppure Chiara Valerio, sono i libri di aprile da leggere prossimamente per vivere mille avventure.

Chi ama leggere sa bene che ogni mese escono interessanti novità e pagine da vivere ed emozionarsi. Nel mese di aprile sono diverse le uscite che i lettori attendono. Dai grandi autori sino agli esordienti, sono tantissimi i libri da leggere per emozionarsi e perdersi tra le pagine.

Ecco quali sono le ultime novità editoriali da scoprire e amare.

Libri di aprile

Il proverbio recita “Aprile dolce dormire”, ma gli appassionati lettori sanno molto bene che questo è il mese in cui escono tantissime novità e libri interessanti da leggere. Con le giornate che si stanno allungando, non c’è cosa migliore di passare del tempo a leggere magari al parco o al giardino sotto casa.

I libri di aprile sono ricchi di tantissime storie che non mancheranno di appassionare i tantissimi lettori.

Sono tantissime le storie cariche di emozioni, divertimento, di attualità, ma anche di evasione o di avventura per cominciare il mese nel modo migliore possibile tra nuovi autori e autrici che faranno compagnia nei prossimi giorni.

Dai romanzi ai saggi alle raccolte di poesie passando per i racconti o i thriller, sono tantissimi i libri da leggere in questo mese per grandi e piccini. Ci sono anche libri che parlano dell’attualità in modo da riuscire a capire meglio cosa sta accadendo nel mondo per non farsi cogliere impreparati.

Libri di aprile: novità

In questo periodo sono tantissime le voci della narrativa italiana e straniera che giungono in libreria o biblioteca. Si trovano romanzi, classici e grandi capolavori di culto, oltre a saggi e anche a manuali sul benessere e la salute.

Ci sono molte novità interessanti, come l’ultimo libro della Hornby scritto insieme alla nipote Costanza Gravina dal titolo La cuntintizza sulla bellezza del vivere.

Per quanto riguardano gli autori e scrittrici italiane, torna in libreria Marco Franzoso con un thriller dal titolo La lezione che racconta la discesa degli inferi e Alfredo Colitto con I segreti dell’alchimista, un mistery storico. Chiara Valerio sorprende i lettori con la storia di un personaggio legato al Conte Dracula nel romanzo Così per sempre.

Per quanto riguarda la narrativa straniera non può mancare, per gli amanti del thriller, il nuovo libro di Don Winslow dal titolo Città in fiamme sulla battaglia tra inglesi e irlandesi nata per colpa di Elena di Troia. Maria Duenas, scrittrice spagnola, è attesa in libreria il 5 aprile con il nuovo romanzo dal titolo Il ritorno di Sira. L’Orma editore pubblica Prima che mi sfugga di Anne Pauly su vicende e intrighi familiari.

Tantissime le novità riguardo i libri di aprile dedicati alla saggistica con Brucia di Herman Pontzer sui metodi per stimolare il metabolismo e perdere peso bruciando le calorie in eccesso. Per evadere dalla quotidianità non mancano Radio Silence di Alice Oseman, un romanzo di formazione sul tema della diversità oppure il ritorno di Cassandra Clare con ShadowHunters – The last hours 2.

Libri di aprile: Amazon

1)La cuntintizza. Piccole ragioni della bellezza del vivere, Simonetta Agnello Horny

La nota scrittrice torna in libreria con questo libro scritto a quattro mani insieme alla nipote Costanza Gravina dove si confrontano sulle generazioni diverse e alcuni riti come quello dell’aperitivo. Un libro che racconta la bellezza del vivere per raggiungere quella che, in gergo, è nota come la cuntintizza. In uscita il 19 aprile.

2)Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo

Il 27 aprile torna in libreria Roberto Saviano con un romanzo che, come dice il titolo, racconta la figura di un uomo straordinario quale Giovanni Falcone. Un modo per onorare questa figura attraverso fonti, processi e testimonianze da parte di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Per non dimenticare e ricordare sempre.

3)La lezione, Marco Franzoso

Un thriller ricco di ritmo e suspence che racconta della discesa agli inferi di una donna e della follia che vediamo ogni giorno ovunque. Una storia di sopraffazioni, violenza e abusi in cui ognuno può riconoscersi e ritrovarsi.

