Libri di maggio: le novità di Amazon

Da Lorenzo Marone ad Andrea Vitali sino a Louise Penny, sono alcune delle autori e autrici che ci terranno compagnia con i libri di maggio.

Con il bel tempo e le giornate dal sapore estivo, non c’è cosa migliore che andare al parco o in giardino e farsi cullare dalle pagine che i romanzi preferiti sanno raccontare. Sono tantissimi i libri di maggio pronti a emozionare e toccare il cuore che sicuramente appassioneranno i tantissimi lettori di ogni genere.

Libri di maggio

Chi ama leggere sa bene quanto possa essere piacevole trascorrere le giornate insieme ai propri libri. Le belle giornate si allungano e prendere il proprio libro del cuore per andare al parco è una bellissima avventura che solo le pagine sanno regalare e dare.

Il mese di maggio offre tantissime storie e racconti nei quali tuffarsi e dedicarsi con attenzione. Sono storie, racconti ma anche saggi, indagini che con il loro stile non mancheranno di attirare l’attenzione di qualsiasi lettore, appassionato di intrighi, amori non corrisposti, ma anche modi per riflettere sull’attualità e non solo.

I libri di maggio sono pronti a intenerire, commuovere, riflettere non lasciando mai indifferenti. Le case editrici sono pronte ogni giorno a raccontare e parlare delle ultime novità. Da Fazi a Sur passando per Feltrinelli o Neri Pozza oppure Iperborea sono alcune delle migliori case editrici che arricchiscono gli scaffali di librerie, biblioteche e anche delle pagine dei migliori canali social dove rimanere sempre aggiornati sulle ultime proposte letterarie.

Libri di maggio: novità

Il mese di maggio è ricco di tantissime novità e uscite editoriali che i lettori non vedono l’ora di scoprire e leggere. Si passa da tanti generi: thriller, romanzi, saggistica per tutti gli appassionati.

Sono libri ed ebook che usciranno nei prossimi giorni o che sono già usciti pronti da regalare ad amici e parenti oppure da leggere nelle belle giornate al sole. Tanissime le proposte delle case editoriali: da Daniele Coluzzi con Io sono Persefone, per tutti gli appassionati di mitologia greca sino ad arrivare a Cristina Marconi.

Da Louise Penny che racconta di una storia di indagini ambientata a Montreal passando per Andrea Vitali che i lettori ben conoscono con una storia ambientata negli anni sessanta che ha per protagonista un padre e il figlio oppure La fortuna della Parrella sul tema adolescenziale e i conflitti di questa generazione adatto ai millennials. Vi sono poi diverse novità proposte da case editrici come Iperborea con libri ambientati nel nord Europa.

Non mancano poi i classici romanzi di formazione e di dolore come Che razza di libro di Mott oppure Zucchero Bruciato. Giorgia Soleri in La signorina Nessuno parla di amore in modo atroce e feroce. Lorenzo Marone torna in libreria con Le madri non muoiono mai ambientato a Napoli, luogo di tutte le sue opere.

Libri di maggio Amazon

Le migliori novità e proposte letterarie si possono trovare sul sito di Amazon con tantissimi consigli e bestseller da non perdere. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare tutte le caratteristiche. Qui una classifica dei migliori libri di maggio che sono tra quelli più venduti e apprezzati.

1)Zucchero Bruciato, Avni Doshi

Finalista al Booker Prize, uscito i primi del mese è un libro destinato a far discutere. Un romanzo che mette in luce il rapporto tra madre e figlia con tutte le contraddizioni che comporta con una genitrice malata di Alzheimer.

2)Chet, Roberto Cotroneo

In questo romanzo uscito il 5 maggio per Neri Pozza, l’autore racconta del jazzista Chet Baker e della sua vita sregolata. Non è solo la sua storia, ma anche delle donne che hanno fatto parte della sua vita e che lo hanno accompagnato. Per tutti gli appassionati del jazzista che vogliono conoscere qualcosa in più.

3)Che razza di libro, Jason Mott

La storia di uno scrittore americano e di un ragazzino che lo segue ovunque vada come fossero la sua ombra. Un libro crudo, feroce sulla razza, il pregiudizio e su un bambino invisibile per nascondersi dalle brutture del mondo. Molto attuale la tematica sulle persone di colore e le discriminazioni a cui sono sottoposte.

