Libri di marzo: le ultime uscite su Amazon

Da Gino Strada passando per Sally Rooney arrivando a Dacia Maraini, sono alcuni degli scrittori e dei libri da leggere prossimamente nel mese di marzo.

Quando le giornate di sole sopraggiungono non c’è cosa migliore che andare al parco o sedersi su una panchina del giardino a perdersi nelle mille pagine e storie che gli scrittori sono in grado di raccontare. Nel mese di marzo sono davvero tantissimi le novità letterarie che arrivano.

Vediamo quali sono i libri da leggere che terranno compagnia ai tanti lettori.

Libri di marzo

Il proverbio recita marzo pazzerello, un mese in cui si alternano, dal punto di vista climatico pioggia e sole. Una imprevedibilità che contraddistingue anche tantissimi libri che sono pronti a uscire in questo mese in modo da prepararsi alle letture prossime sotto l’ombrellone o all’aria aperta, per le belle giornate soleggiate che stanno per giungere.

Il mese di marzo, come già successo, con quelli di gennaio e febbraio, continua a riservare tantissime novità ai lettori di ogni genere. Sugli scaffali arrivano tantissime novità che appassionano sia gli amanti dei thriller, delle graphic novel, dell’avventura, ma si possono trovare anche saggi che permettono di riflettere su questo periodo storico molto delicato.

Antonella Boralevi, ma anche Francesca Michielin, sono solo alcuni dei libri pronti a essere sfogliati e letti in questo mese di marzo.

Ogni libro racconta di varie tematiche: dall’amore alla famiglia sino al dolore della perdita, ma anche avventura, fantascienza, horror e molto altro.

Libri di marzo: uscite

In questo periodo di inizio marzo sono davvero tanti i libri che stanno uscendo e popolando gli scaffali delle librerie e delle biblioteche pronti a stupire, emozionare e anche rallegrare i lettori di ogni età. Tornano i grandi scrittori che portano novità letterarie, come Niente paura di Julian Barnes dove l’autore si interroga sulla paura della propria estinzione in un mondo funestato da diversi cambiamenti.

In occasione della nascita del centenario di Pier Paolo Pasolini con tantissime iniziative dedicate, arriva in libreria un libro scritto da Dacia Maraini dal titolo Caro Pier Paolo in cui racconta del rapporto intimo e riservato con lo scrittore. Un epistolario che racconta l’uomo, lo scrittore, ma anche le figure della sua vita, come Maria Callas e Alberto Moravia. Per comprendere la situazione attuale, tra le uscite anche Una persona alla volta del compianto Gino Strada, fondatore di Emergency.

I lettori che hanno amato Persone normali e Parlarne tra amici saranno contenti di sapere che l’8 marzo esce per Einaudi il nuovo libro di Sally Rooney dal titolo Bello mondo dove sei, che racconta, come solo lei è in grado di fare, la generazione dei Millenials con tutte le paure e le speranze. L’Orma editore pubblica una delle voci francesi più interessanti degli ultimi anni, ovvero Annie Ernaux con Guarda le luci amore mio, un diario dove racconta le visite regolari all’Auchan.

Alessandro Robecchi torna con la saga del detective Carlo Monterossi nel nono capitolo. Un noir, un intreccio che colpisce il lettore inchiodandolo alle pagine. Sono felice, dove ho sbagliato, è il nuovo romanzo di Diego De Silva con l’avvocato delle cause perse Vincenzo Malinconico che i lettori conoscono molto bene. Gli appassionati del genere thriller troveranno avvincenti le storie di John Lansdale e Marcello Simoni oppure Quattro stagioni per vivere di Mauro Corona, un romanzo sulla natura e i colori.

Libri di marzo Amazon

1)Caro Pier Paolo, Dacia Maraini

Un ritratto in uscita il 3 marzo di Pasolini realizzato da chi lo conosceva molto bene, ovvero Dacia Maraini, amica e confidente dello scrittore che conduceva una vita fuori dagli schemi. Un epistolario che mescola passato, presente e futuro per uno scrittore che continua a emozionare e stupire a cent’anni dalla nascita.

2)Quattro stagioni per vivere, Mauro Corona

Lo scrittore e alpinista appassionato di montagna racconta in questo romanzo travolgente e ricco di colpi di scena, lo scorrere delle stagioni. Un romanzo carico di colori: dal bianco della neve sino al giallo della stagione estiva al rosso autunnale. Un romanzo sul potere salvifico del contatto con la natura.

3)La dama delle lagune, Marcello Simoni

Un romanzo storico che esce il 17 marzo ambientato nel Medioevo lagunare, affascinante e carico di mistero. Mescola storia, cattivi presagi e diverse inquietudini sullo sfondo delle tensioni tra Carlo Magno stesso e l’impero di Bisanzio che minaccia venti di guerra.

