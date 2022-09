Libri di ottobre: le novità di Amazon

Tantissimi i libri di ottobre che riempiranno i comodini della camera da letto: dalla saga dei Windsor sino a McCarthy, ma anche altri nuovi romanzi.

I lettori stanno già prendendo carta e penna per segnarsi le ultime novità letterarie del mese di ottobre con tanti bei titoli pronti a uscire in libreria o biblioteca. Vediamo insieme quali sono i libri che usciranno nei prossimi giorni per trascorrere le serate autunnali insieme alle storie che così tanto sanno emozionare.

Libri di ottobre

Tra pochi giorni anche il mese di settembre terminerà e per gli appassionati lettori significa entrare nel pieno del mese autunnale con tantissimi libri in uscita in questo periodo dell’anno. Leggere un libro, di qualsiasi genere, al parco oppure nel caldo della propria casa, accompagnati da una tazza di tè, è sicuramente un piacevole passatempo.

Non c’è nulla come un libro in grado di trasportare il lettore in mondi immaginifici e infiniti pronti a sorprenderlo, emozionarlo e anche farlo riflettere o sorridere.

Basta semplicemente prenderlo in mano e cominciare a leggerne le pagine per ritrovarsi in mano qualcosa che resterà con noi per sempre.

Un libro è un fedele compagno delle giornate e serate autunnali. Per il mese di ottobre ogni lettore può spaziare tra tantissimi titoli che saranno pronti a essere presenti nelle librerie negli scaffali di librerie e biblioteche per tutti i lettori che vorranno leggerli e prendersene cura. Le case editrici sono pronte a stuzzicare i più curiosi con tantissimi titoli.

Sono diversi i generi dei libri di ottobre pronti a scaldare i cuori di ogni lettore raccontando storie emozionanti, allegre, particolari in cui ognuno può ritrovare un po’ di sé e lasciarsi andare a tantissime avventure o trame pensate per loro.

Libri di ottobre: i consigli

I librai, ma anche le bibliotecarie stanno già stilando una lista di possibili libri di ottobre per riempire gli scaffali di librerie e biblioteche in modo da soddisfare i vari lettori.

Per ottobre, sono davvero tante le tematiche di cui i vari romanzi e saggi in uscita prossimamente parleranno. Si va da libri sulla crescita personale sino a saggi e saghe familiari.

Tra i vari libri in uscita, per gli appassionati della famiglia reale inglese e della compianta Regina Elisabetta II non può mancare assolutamente I Windsor, La dinastia di Elisabetta II di Cristina Penco che traccia, in quasi 300 pagine, la storia di questa donna molto amata dai sudditi del Regno Unito. Un modo per non dimenticarla e per continuare a omaggiarla.

Per i romantici, Riccardo Bertoldi esce con un nuovo libro, nei primi giorni di ottobre, per la precisione il 4, dal titolo Punto e a cuore che racconta di una storia d’amore in cui molti sicuramente possono ritrovarsi. Gli amanti del thriller potranno leggere il libro della regina del genere, ovvero Patricia Cornwell con il personaggio amato di Kay Scarpetta in lingua inglese.

Non mancano poi le opere di Tolkien come I Lai del Beleriand oppure Una luce nel buio della scrittrice Corina Bomann. Torna in libreria anche Cormac McCarthy con The passenger ambientato sempre negli Stati Uniti e, infine, non può mancare, per gli amanti delle graphic novel, la nuova opera di ZeroCalcare, celebre fumettista amato da tantissimi.

