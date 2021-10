Libri di ottobre: quali sono le nuove uscite

Da Franzen a Cognetti passando per il re del brivido, Stephen King, sono diversi i libri in uscita a ottobre che terranno compagnia nelle sere d'autunno.

Subito dopo il periodo estivo, nella fase tra settembre e ottobre, quindi durante il periodo autunnale, i lettori non vedono l’ora di conoscere e scoprire le ultime novità letterarie. In questo periodo sono diversi i libri in uscita sugli scaffali, nelle biblioteche e nei vari negozi da leggere.

Ecco una guida su quali leggeremo nei prossimi mesi.

Libri di ottobre

Il mese di ottobre, complice anche il tempo un po’ ballerino, è davvero l’occasione ideale per stare in casa, magari con la tazza di tè in mano, il plaid sulle coperte a godersi le ultime novità e le letture da leggere in questo periodo. Non c’è nulla di più piacevole quando le temperature scendono di godersi una bella storia o una poesia oppure un racconto.

Le novità nelle librerie sia fisiche digitali non mancano assolutamente con nuovi romanzi, storie, ma anche saggi che pullulano pronti per conquistare i cuori dei lettori. Il mese di ottobre, settimana dopo settimana, regala nuovissime storie da tenere incollati senza staccarsi mai.

Tra i libri in uscita a ottobre, vi sono sia nuove conferme di scrittori e scrittrici che tornano in libreria con nuovi libri, ma anche gli esordienti pronti a conquistare i lettori con le loro storie e saghe familiari.

Ci sono anche alcune conferme di autori e autrici di caratura nazionale e internazionale.

I lettori devono soltanto decidere quale libro catturerà il cuore e lasciarsi conquistare dalle pagine, dalle storie degli scrittori più amati e di quelli che usciranno nei prossimi giorni del mese di ottobre. Si consiglia di prendere carta e penna in modo da annotarsi le varie novità letterarie.

Libri di ottobre: consigli

Tra pochi giorni, Torino ospita la nuova edizione del Salone del Libro e quale occasione è più propizia per andare a curiosare tra gli stand e scoprire i nuovi libri di autori che già si conoscono che usciranno a breve in libreria.

Dai romanzi ai thriller passando per le graphic novel, sono davvero diverse le storie che ruberanno il cuore.

Da Franzen a Paolo Cognetti passando per Massimo Bontempelli, sono solo alcuni degli scrittori nazionali e internazionali che sono pronti a tornare nel mese di ottobre con le loro storie e libri. Tra i libri di ottobre, non si può non citare il nuovo di Franzen dal titolo Crossroads che ritorna in libreria dopo un po’ di tempo.

Crossroads è infatti la nuova fatica letteraria di Jonathan Franzen che torna in libreria per Einaudi dal 5 ottobre di ottobre con una saga familiare come ha già abituato con Le correzioni. Dopo il grande successo di Tutto chiede salvezza, finalista al Premio Strega, ritorna Mencarelli con Sempre tornare che ha luogo nell’estate degli anni Novanta.

Insieme a lui, anche il nuovo libro di Massimo Bontempelli per Utopia Editore dal titolo Il figlio di due madri che mescola insieme intrigo, eleganza e qualche tocco di surrealismo. Il segreto della speziale di Sarah Penner in uscita il 14 ottobre è già un caso editoriale negli Stati Uniti. James Purdy, Paola Masino, ma anche Cognetti sono alcuni dei libri che si leggeranno prossimamente nel mese di ottobre e in quelli a venire.

Libri di ottobre Amazon

Per conoscere tutte le novità dei libri in uscita nel mese di ottobre sia degli scrittori che già si conoscono, ma anche degli esordienti, il sito di Amazon ne propone una serie con sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare le caratteristiche di questo articolo. Una classifica mostra i tre libri di prossima uscita accompagnati da una breve descrizione.

1)La felicità del lupo, Paolo Cognetti

Dopo Le otto montagne, Paolo Cognetti ritorna in libreria con questa sua nuova opera in uscita il 26 ottobre. Un romanzo ambientato sempre in montagna, luogo a lui molto caro, sul tema della ricerca della felicità, ma anche dell’abbandono, sulle ferite e le cure che solo il tempo sa regalare. In montagna ritorna anche il lupo alla ricerca del suo mondo.

2)Vita Mortale e immortale della bambina di Milano, Domenico Starnone

L’autore torna in libreria il 12 ottobre con questo nuovo romanzo in cui si racconta di un bambino sognatore e della sua nonna indaffarata in cucina. Un bambino che osserva la bambina del palazzo di fronte. Un amore dell’infanzia con le gioie e i dolori che comporta. Un libro sulla scoperta dell’amore e dei sentimenti.

3)Billy Summer, Stephen King

Il 26 ottobre esce in libreria il nuovo romanzo del re del brivido, alias Stephen King. Secondo molti, il protagonista può diventare una leggenda e racconta la storia di Billy Summers, un sicario considerato il migliore sulla piazza che deve compiere una ultima missione prima di lasciare il ruolo. Bisogna vedere se riuscirà a portarla a termine.