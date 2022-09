Libri di settembre: le novità di Amazon

Da Patricia Highsmith con taccuini e diario sino a Bontempelli, ma anche thriller e saghe familiari, sono i libri di settembre in uscita in questo mese.

Il mese di settembre significa ritorno a scuola e al lavoro, ma anche alle abitudini di tutti i giorni. Per spezzare un po’ la routine, i libri di settembre possono essere un piacevole conforto e, in questo periodo, sono tantissime le novità di autori esordienti o di grandi scrittori che giungono in libreria, pronti a emozionare i lettori di ogni genere.

Libri di settembre 2022

Il mese di settembre porta con sé tantissime novità e attese soprattutto tra gli scaffali. Sono tantissimi i libri da leggere in questo periodo dell’anno accompagnati da una buona tazza di tè caldo. Farsi coccolare dalle storie e dalle avventure degli scrittori preferiti è sicuramente il modo migliore per trascorrere questo mese.

Ci sono romanzi, racconti, ma anche tantissimi saggi, oltre a thriller, storie d’amore, di fantasmi, ma anche psicologici che sicuramente catturano l’attenzione di ognuno di noi.

Ogni libro è pronto a soddisfare i gusti e le passioni di tantissimi lettori e lettrici che non vedono l’ora di tuffarsi tra le pagine più belle degli scrittori preferiti.

Neri Pozza, Il Saggiatore, ma anche Fanucci, Mondadori, la Feltrinelli, edizioni Sur sono solo alcune delle case editrici pronte a sfornare libri per tutti di ogni tipo e genere letterario. Settembre è un po’ come gennaio, segna nuovi inizi e storie che i lettori non vedono l’ora di conoscere e leggere per arricchire il proprio mondo.

Basta dare una occhiata alle varie case editrici o alle pagine social oppure controllare le pagine e le riviste dedicate alla lettura per rendersi conto di quante belle storie aspettano di essere lette e sfogliate. Sicuramente vi aiuteranno a passare le serate autunnali in compagnia di nuovi personaggi che emozioneranno e faranno riflettere.

Libri di settembre 2022: novità

Le case editrici, in questo mese, sfornano tantissime uscite per cui diventa davvero difficile riuscire a tenere d’occhio tutte le novità letterarie per questo periodo.

Si possono trovare tantissimi esordi, riscoperte, ma anche certezze che possono aiutare a superare i momenti difficili. Sono davvero parecchi i libri che vi aspettano, sia in libreria che online.

Gli amanti della narrativa contemporanea non possono assolutamente perdersi i nuovi libri di Jan Carson, Nicola H Cosentino, di Amadou Mal e di Virginia Feito che sarà anche la trasposizione di un film con protagonista Elisabeth Moss. Chi è nostalgico dei bei tempi può optare per i libri di Emilio Salgari o di Massimo Bontempelli, un autore riscoperto ultimamente e pubblicato dalla casa editrice Utopia Editore.

Le librerie e le biblioteche si riempiono dei libri di Anna Seghers o di Robert Cedric Sherriff. I lettori che vogliono scoprire i libri degli esordienti e degli scrittori al debutto letterario possono puntare su Masiy Card o Clémentine Haenel. Tantissimi anche i racconti brevi come le uscite letterarie di Romana Petri o Daniele Petruccioli, solo per citarne alcuni.

Sono diversi anche i saggi proposti da Il Saggiatore e non solo come il romanzo di Lady D. che racconta questa figura così importante, per gli inglesi, ma anche per il mondo intero oppure La più grande prigione del mondo edito da Fazi o ancora Le piante che cambiano la mente sul potere di questi esseri e i loro benefici.

Libri di settembre 2022 Amazon

Sul sito di Amazon si possono trovare tantissime novità riguardo le ultime uscite letterarie del mese di settembre 2022. Basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui presentiamo i migliori libri del mese che sono già usciti o che escono prossimamente accompagnati da una breve trama di ognuno per capire se possa piacere ai lettori.

1)Le piante che cambiano la mente, Michael Pollan

Adelphi ha pubblicato questo saggio che esce il 6 settembre dove l’autore, Pollan, appunto, tramite reportage, memoir e saggio scientifico parla delle piante, in particolar modo della caffeina e dell’oppio. Un percorso di conoscenza per capire meglio su queste piante e sulle loro proprietà, ma anche degli effetti sull’uomo.

2)Vita e morte di Adria e dei suoi figli, Massimo Bontempelli

Massimo Bontempelli torna in libreria, con questo nuovo romanzo, pubblicato dalla casa editrice Utopia Editore e in uscita il 9 settembre. Si racconta di Adria, donna bellissima e madre di due figli a cui impedisce qualsiasi effusione per non sprecare la sua bellezza. sul finire della Prima Guerra Mondiale, una storia struggente dall’epilogo misterioso.

3)Diari e taccuini, 1941-1995, Patricia Highsmith

Si è meritata l’appellativo di regina del mistery, in questo libro uscito postumo il 2 settembre, tramite diari e taccuini che raccolgono gli anni fino al 1995, si racconta, non solo della scrittrice, ma anche della donna con dettagli e immagini intime del suo privato. Una autobiografia di una scrittrice e di una donna che ha sfidato le convenzioni.

Tra i vari libri, anche le ultime uscite dedicate al mondo dei ragazzi con tante storie per crescere.